Найдите приближения натуральных чисел 1372,05;0,000137208; -1,3027; -17,002 с округлением с точно??тью: а)до одной цифры б)до двух цифр после запятой
Алгебра
Найдите приближения натуральных чисел 1372,05;0,000137208; -1,3027; -17,002 с округлением с точно??тью: а)до одной цифры б)до двух цифр после запятой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1372,05=1372,1 0,000137208=0,0001 0,00014 -1,3027=-1,30 -1,3 -17,002=-17
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