Найдите приближения натуральных чисел 1372,05;0,000137208; -1,3027; -17,002 с округлением с точно??тью: а)до одной цифры б)до двух цифр после запятой

Алгебра

Найдите приближения натуральных чисел 1372,05;0,000137208; -1,3027; -17,002 с округлением с точно??тью: а)до одной цифры б)до двух цифр после запятой

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