Определите наименьшее возможное время передачи сигнала по трансокеанскому оптоволоконному кабелю длиной 6000 км .Средний показатель преломления оптоволокна принять равным 1,48

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Показатель преломления n = C/C' , где С — скорость света в вакууме, а С' — скорость света в среде. Значит, С' = 3·10⁸/1,48 = 2,03·10⁸ м/сек. Тогда t = 6·10⁶/2,03·10⁸ = 2,95·10⁻² сек. Ответ: 29,5 мсек.