Определите наименьшее возможное время передачи сигнала по трансокеанскому оптоволоконному кабелю длиной 6000 км .Средний показатель преломления оптоволокна принять равным 1,48
Физика
Определите наименьшее возможное время передачи сигнала по трансокеанскому оптоволоконному кабелю длиной 6000 км .Средний показатель преломления оптоволокна принять равным 1,48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Показатель преломления n = C/C' , где С — скорость света в вакууме, а С' — скорость света в среде. Значит, С' = 3·10⁸/1,48 = 2,03·10⁸ м/сек. Тогда t = 6·10⁶/2,03·10⁸ = 2,95·10⁻² сек. Ответ: 29,5 мсек.
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