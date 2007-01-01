Помогите!! change the words in brackets
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Помогите!! change the words in brackets
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Will not take an umbrella- they say it will not rain we will not stay in town, we will go to the country
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