Вот смотри упражнение
Физика
Вот смотри упражнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19.1:при подъеме поршня между ним и водой образуется воздушное пространство, куда под давлением атмосферы устремляется вода. 19.2:p=mg p=9.8*1.29 p=13H
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