Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда его боковые стенки стекла о??редели объем аквариума и площадь поверхности стекла, если длина аквариума 50 см, ширина30 см, а высота 40см??
Математика
Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда его боковые стенки стекла о??редели объем аквариума и площадь поверхности стекла, если длина аквариума 50 см, ширина30 см, а высота 40см??
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1) 50 * 20 * 40 = 40000 (см3) - объем Ответ:40000 см3
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