Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда его боковые стенки стекла о??редели объем аквариума и площадь поверхности стекла, если длина аквариума 50 см, ширина30 см, а высота 40см??

Математика

Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда его боковые стенки стекла о??редели объем аквариума и площадь поверхности стекла, если длина аквариума 50 см, ширина30 см, а высота 40см??

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