Сочинение на тему: роль велосипеда в нашей жизни

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Сочинение на тему: роль велосипеда в нашей жизни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль велосипеда в нашей жизни велика.В детстве мы просим его на День рождения или Новый год и, как только наступает весна , учимся кататься.Потом мы катаемся лучше и лучше. И катаемся совсем хорошо .С велосипедом мы проводим много времени на улицу и свежем воздухе, повышаем иммунитет, дышим свежим воздухом. Многие люди разных возрастов катаются на велосипедах, поддерживая здоровье. Велосипеды очень важны для нас и нашего здоровья. сойдет?
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