После того как Володька прлчитал 5/12 всей книни , ему осталось прочитать еще 154 страницы . сколько страниц в книге

Математика
После того как Володька прлчитал 5/12 всей книни , ему осталось прочитать еще 154 страницы . сколько страниц в книге
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в книге - х страниц, тогда было прочитано 5/12х страниц + осталось прочитать 154 страницы. Составляем уравнение 5/12х+154 = х находим х отсюда х-5/12х=154    7/12х=154    х=264 страницы
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