После того как Володька прлчитал 5/12 всей книни , ему осталось прочитать еще 154 страницы . сколько страниц в книге

Математика

После того как Володька прлчитал 5/12 всей книни , ему осталось прочитать еще 154 страницы . сколько страниц в книге

Автор: Гость