Помогите написать сочинение на тему:Роль животного в жизни человека.

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Надеюсь я помогу ))) Трудно и сложно жить человеку, когда он один, когда рядом нет родных, близких, друзей. У каждого из нас всегда есть потребность в человеке, которому можно было бы рассказать о самых сокровенных мыслях, доверить свои чувства, поделиться радостью и горем, надеждой и разочарованием. Наверное, самое страшное одиночество – это отсутствие друзей. Считают, что человека, имеющего друзей, можно назвать счастливым человеком. Каждый из нас замечал, что часто друзья похожи в чем-то друг на друга. Ведь выбирая друга, мы ищем человека, который бы нас понял, с которым бы мы имели общие интересы. Дружба – это тесные взаимоотношения между людьми, бескорыстное чувство уважения, основанное на единстве взглядов. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» , – гласит пословица. Стараясь в чем-то подражать своим друзьям, мы, общаясь с ними, самоутверждаемся. У нас появляется желание рассказать о себе, о своих чувствах и переживаниях. Настоящие друзья связаны духовно. Без взаимной симпатии и доверия, без взаимопонимания и взаимопомощи, без полной самоотдачи дружбы не будет. Истинная дружба создает атмосферу, губительную для эгоизма, жестокости, равнодушия. Человек может общаться со многими людьми: приятелями, знакомыми, товарищами. Но считается, что настоящих друзей у человека много не может быть. Французский писатель семнадцатого века Ф. Ларошфуко утверждал: «Как бы ни была редка истинная любовь, истинная дружба встречается еще реже» . Настоящего друга трудно найти, а иногда можно и ошибиться в выборе друзей. Ведь чтобы быть настоящими друзьями, нужно быть уверенными друг в друге. Жизнь подтверждает, что друзья познаются в беде. Действительно, настоящие друзья всегда помогут и поддержат нас. Это те люди, на которых мы можем всегда опереться. К сожаленью, не всегда друзья проходят испытания славой и деньгами. Но человек без друзей не может жить. Грузинский поэт Шота Руставели еще в двенадцатом веке в своей поэме «Витязь в тигровой шкуре» утверждал: «Справедливейшая надпись есть в Китае на горах: «Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг!» » Трудно себе представить человека, который не стремился бы найти верного друга. Однако редко кому выпадает удача найти друга сразу, без проб и ошибок. Мы нуждаемся в друзьях в любом возрасте. Считают, что школьная дружба – самая крепкая дружба. Может быть, потому что мы вместе проводим много времени, больше знаем друг о друге. К сожалению, жизнь устроена так, что не всегда человек может сберечь своих друзей. Хорошее начинаешь ценить больше тогда, когда оно от тебя уходит. Но настоящие друзья всегда будут рядом с нами, даже если они вдали от нас. Главное – уметь прощать друзьям, чтобы их не потерять, потому что найти друга гораздо труднее. Нужно всегда помнить слова аварского поэта Расула Гамзатова: Люди, я прошу вас, ради бога, Не стесняйтесь доброты своей, На Земле друзей не так уж много, Опасайтесь потерять друзей.