Ребята помогите пожалуйста)))).Дам 15 баллов.
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Ребята помогите пожалуйста)))).Дам 15 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.has 2.are 3.is 4.are 5.won 6.read 7.will ring 8.got up. 9.went 10.opened 11.saw 12.is 13...?(даже перевода не знаю)
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