В школьном буфете продают бутерброды трех видов: с сыром, с колбасой, с сыром и кол??асой вместе. На подносе лежит 30 бут

Математика

В школьном буфете продают бутерброды трех видов: с сыром, с колбасой, с сыром и кол??асой вместе. На подносе лежит 30 бут

Автор: Гость