В школьном буфете продают бутерброды трех видов: с сыром, с колбасой, с сыром и кол??асой вместе. На подносе лежит 30 бут
Математика
В школьном буфете продают бутерброды трех видов: с сыром, с колбасой, с сыром и кол??асой вместе. На подносе лежит 30 бут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-15=15 с сыром 18-15=3 с сыром и колбасой 30-15-3=12 с колбасой
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Математика