ПОДЧЕРКНУТЬ ВСЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ."ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕСНОЙ ВОДЫ БАЙКАЛ ЗАНИМАЕТ ПЕ??ВОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ"
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ПОДЧЕРКНУТЬ ВСЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ."ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕСНОЙ ВОДЫ БАЙКАЛ ЗАНИМАЕТ ПЕ??ВОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-предлог,количеству-пунктир точка - обстоятельство , пресной - прил. волнистой линией ,воды -пунктир точка -обстоятельство,Байкал -подлежащее-одной чертой,занимает-сказуемое-двумя чертами , первое-волнистой линией,место -пунктир,на-предлог квадратиком,земле-пунктир точка
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