Вертолет 27 пролетел 430 километров Сколько километров проезжает за 5 часов самолет если его скорость в 3 раза больше скорость вертолета. Впоселке 800 домов из них 287 каменных домов остальные деревянные летом отремонтировали 4...

Математика

Вертолет 27 пролетел 430 километров Сколько километров проезжает за 5 часов самолет если его скорость в 3 раза больше скорость вертолета. Впоселке 800 домов из них 287 каменных домов остальные деревянные летом отремонтировали 4/9 деревянных домов Сколько деревянных домов отремонтировали

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