Вертолет 27 пролетел 430 километров Сколько километров проезжает за 5 часов самолет если его скорость в 3 раза больше скорость вертолета. Впоселке 800 домов из них 287 каменных домов остальные деревянные летом отремонтировали 4...
Математика
Вертолет 27 пролетел 430 километров Сколько километров проезжает за 5 часов самолет если его скорость в 3 раза больше скорость вертолета. Впоселке 800 домов из них 287 каменных домов остальные деревянные летом отремонтировали 4/9 деревянных домов Сколько деревянных домов отремонтировали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800-287=513 513:9=57 57*4=228 домов отремонтировали
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