Вертолет 27 пролетел 430 километров Сколько километров проезжает за 5 часов самолет если его скорость в 3 раза больше скорость вертолета. Впоселке 800 домов из них 287 каменных домов остальные деревянные летом отремонтировали 4...

Математика
Вертолет 27 пролетел 430 километров Сколько километров проезжает за 5 часов самолет если его скорость в 3 раза больше скорость вертолета. Впоселке 800 домов из них 287 каменных домов остальные деревянные летом отремонтировали 4/9 деревянных домов Сколько деревянных домов отремонтировали
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800-287=513 513:9=57 57*4=228 домов отремонтировали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ребята помогите пожалуйста)))).Дам 15 баллов.
Ответить
Математика
В школьном буфете продают бутерброды трех видов: с сыром, с колбасой, с сыром и кол??асой вместе. На подносе лежит 30 бут
Ответить
Русский язык
ПОДЧЕРКНУТЬ ВСЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ."ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕСНОЙ ВОДЫ БАЙКАЛ ЗАНИМАЕТ ПЕ??ВОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ"
Ответить
Литература
Рассказ на тему "Лучший друг"
Ответить
Русский язык
Помоги ответить на вопросы
Ответить