Один автомобиль проехал за 1/5 часа 15 км,а другой за 1/10 часть часа -8км . Насколько км один автомобиль проезжает в час больше другого?

Математика

Один автомобиль проехал за 1/5 часа 15 км,а другой за 1/10 часть часа -8км . Насколько км один автомобиль проезжает в час больше другого?

Автор: Гость