Один автомобиль проехал за 1/5 часа 15 км,а другой за 1/10 часть часа -8км . Насколько км один автомобиль проезжает в час больше другого?
Математика
Один автомобиль проехал за 1/5 часа 15 км,а другой за 1/10 часть часа -8км . Насколько км один автомобиль проезжает в час больше другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 авт проехал за 1час 15×5=75 км 2 авт 8×10=80 км 80-75=5 км 2 авт проезжает в час больше первого на 5 км
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