Минерал кианит используется для производства различных огнеупорных изделий и фа??фора. В его состав входит алюминий, кислород и еще один элемент, простейшая формула Al2XO5. Определите, какой еще элемент входит в этот минерал, е...

Химия
Минерал кианит используется для производства различных огнеупорных изделий и фа??фора. В его состав входит алюминий, кислород и еще один элемент, простейшая формула Al2XO5. Определите, какой еще элемент входит в этот минерал, если в 200 г кианита содержится 66,6 г алюминия. В ответе запишите только химический символ элемента латинскими буквами. Например, Ga
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определим процентное содержание алюминия ω=66,6х100/200=33,3% теперь мы можем вычислить Мг(Al2XO5)=100x54/33,3=162, тогда Аг(Х)=162-54-16х5=28 это кремний.Al2SiO5
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