Минерал кианит используется для производства различных огнеупорных изделий и фа??фора. В его состав входит алюминий, кислород и еще один элемент, простейшая формула Al2XO5. Определите, какой еще элемент входит в этот минерал, е...

Химия

Минерал кианит используется для производства различных огнеупорных изделий и фа??фора. В его состав входит алюминий, кислород и еще один элемент, простейшая формула Al2XO5. Определите, какой еще элемент входит в этот минерал, если в 200 г кианита содержится 66,6 г алюминия. В ответе запишите только химический символ элемента латинскими буквами. Например, Ga

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