Помогите сделать упражнение 19 по физике за 7 класс

Физика
Помогите сделать упражнение 19 по физике за 7 класс
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