План по рассказу детство Горький (1 по 3 главу)

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Это план всего рассказа 1. У Алеши Пешкова умирает отец. Они с матерью переезжают в Нижний Новгород. 2. Мальчик знакомится со своей многочисленной родней. 3. Нравы семьи Кашириных. 4. Алеша узнает историю Цыганка и всей душой привязывается к нему. 5. Один из вечеров в доме Кашириных. 6. Смерть Цыганка. 7. Знакомство мальчика с Хорошим Делом. 8. Пожар в красильной мастерской. 9. Смерть тети Натальи. 10. Семья разделяется. Алеша вместе с дедом и бабушкой переезжают в другой дом. 11. Дед обучает мальчика чтению. 12. Дед грубо обращается с бабушкой на глазах у Алеши. 13. Драки в семье Кашириных. 14. Алеша узнает, что дед и бабушка по-разному верят в Бога. 15. Мальчик тоскует из-за того, что у него нет друзей. 16. Переезд в новый дом. Дружба с Хорошим Делом. 17. Алеша заводит дружбу с дядей Петром. 18. Мальчик знакомится с соседскими ребятами. 19. Мать Алеши возвращается в семью своих родителей. 20. Сложные взаимоотношения деда и его дочери (матери Алеши) . 21. Алеша идет в школу. 22. Тяжелая болезнь мальчика. Бабушка рассказывает ему об отце. 23. Мать Алеши снова выходит замуж и, уезжая, не берет сына с собой. 24. Мать с отчимом возвращаются, а потом (уже вместе с Алешей) переезжают в Сормово. 25. Непростые отношения матери и отчима. 26. Алеша, заступаясь за мать, нападает на отчима. 27. Мальчик снова живет у бабушки и деда. Они разделили имущество. 28. Алеша, жалея бабушку, начинает работать. Деньги он отдает ей. 29. Мальчик успешно сдает экзамен в третий класс. 30. Мать Алеши умирает. Дед отправляет внука в люди.