План по рассказу детство Горький (1 по 3 главу)

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План по рассказу детство Горький (1 по 3 главу)
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Гость:
Это план всего рассказа 1. У Алеши Пешкова умирает отец. Они с матерью переезжают в Нижний Новгород.  2. Мальчик знакомится со своей многочисленной родней.  3. Нравы семьи Кашириных.  4. Алеша узнает историю Цыганка и всей душой привязывается к нему.  5. Один из вечеров в доме Кашириных.  6. Смерть Цыганка.  7. Знакомство мальчика с Хорошим Делом.  8. Пожар в красильной мастерской.  9. Смерть тети Натальи.  10. Семья разделяется. Алеша вместе с дедом и бабушкой переезжают в другой дом.  11. Дед обучает мальчика чтению.  12. Дед грубо обращается с бабушкой на глазах у Алеши.  13. Драки в семье Кашириных.  14. Алеша узнает, что дед и бабушка по-разному верят в Бога.  15. Мальчик тоскует из-за того, что у него нет друзей.  16. Переезд в новый дом. Дружба с Хорошим Делом.  17. Алеша заводит дружбу с дядей Петром.  18. Мальчик знакомится с соседскими ребятами.  19. Мать Алеши возвращается в семью своих родителей.  20. Сложные взаимоотношения деда и его дочери (матери Алеши) .  21. Алеша идет в школу.  22. Тяжелая болезнь мальчика. Бабушка рассказывает ему об отце.  23. Мать Алеши снова выходит замуж и, уезжая, не берет сына с собой.  24. Мать с отчимом возвращаются, а потом (уже вместе с Алешей) переезжают в Сормово.  25. Непростые отношения матери и отчима.  26. Алеша, заступаясь за мать, нападает на отчима.  27. Мальчик снова живет у бабушки и деда. Они разделили имущество.  28. Алеша, жалея бабушку, начинает работать. Деньги он отдает ей.  29. Мальчик успешно сдает экзамен в третий класс.  30. Мать Алеши умирает. Дед отправляет внука в люди.
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