Задача по химии.Тема:Решение задачь на избыток и недостаток.
Химия
Задача по химии.Тема:Решение задачь на избыток и недостаток.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BaCl2 + H2SO4 --> BaSO4 (осадок) + 2НCl 1) n(BaCl2) = 20,8г : 208г/моль = 0,1моль 2) n(H2SO4) = 98г : 98г/моль = 1моль H2SO4 находится в избытке, BaCl2 -- в недостатке. Задачу решаем по недостатку. 3) n(BaSO4) = n(BaCl2) = 0,1моль 4) m(BaSO4) = 0,1моль × 233г/моль = 23,3г
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