Ребят, помогите решить линейное уравнение, пожалуйста( подробно расписать): x-x/12 = - 55/12
Математика
Ребят, помогите решить линейное уравнение, пожалуйста( подробно расписать): x-x/12 = - 55/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-х/12=-55/12, для упрощения уравнение избавимся от знаменателя, для этого умножим каждое число на 12, х×12-х×12/12=-55×12/12 12х-х=-55 11х=-55 х=-55/11 х=-5
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