Ребят, помогите решить линейное уравнение, пожалуйста( подробно расписать): x-x/12 = - 55/12

Математика
Ребят, помогите решить линейное уравнение, пожалуйста( подробно расписать): x-x/12 = - 55/12
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-х/12=-55/12, для упрощения уравнение избавимся от знаменателя, для этого умножим каждое число на 12,  х×12-х×12/12=-55×12/12 12х-х=-55 11х=-55 х=-55/11 х=-5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ОЧЕНЬ СРОЧНО !!! ПОЖАЛУЙСТА! 1) известно , что 3,5 <х< 4,5 . Какое наибольшее целое зна??ение может принимать выражение 17-4х? 2) чему равн...
Ответить
География
Какая параллель пересекает страны
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с 7 заданием спасибо
Ответить
Биология
Предопреждающие знаки об опасных животных
Ответить
Химия
Задача.в реакцию вступмло 12 г магния и соляная кислота.найти обьём выделившего в ходе реакции водорода(н.у)
Ответить