Сколько раз надо вычесть одновременно от числа 250 по 5 ,а от числа 274 по 7, чтобы полу??ились равные остатки?

Математика

Сколько раз надо вычесть одновременно от числа 250 по 5 ,а от числа 274 по 7, чтобы полу??ились равные остатки?

Автор: Гость