Сколько раз надо вычесть одновременно от числа 250 по 5 ,а от числа 274 по 7, чтобы полу??ились равные остатки?
Математика
Сколько раз надо вычесть одновременно от числа 250 по 5 ,а от числа 274 по 7, чтобы полу??ились равные остатки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3ч 5 ч 2 ч. 40 мин 4 ч 15 мин 8 ч 7 мин
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