1.гидроксид железа 3-оксид железа 3+вода. 2. нитрат бария+сульфат железа(3)-сульфат б??рия +нитрат железа(3) 3.серная кислота +аллюминий-сульфат аллюминия+водород. 4.оксид фосфора(5)+вода-фосфорная кислота. даны схемы реакц...
Химия
1.гидроксид железа 3-оксид железа 3+вода. 2. нитрат бария+сульфат железа(3)-сульфат б??рия +нитрат железа(3) 3.серная кислота +аллюминий-сульфат аллюминия+водород. 4.оксид фосфора(5)+вода-фосфорная кислота. даны схемы реакций.Запишите уравнения и укажите тип зимической реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) реакция разложения Fe(OH)3->FeO+H2O 2) реакция обмена Ba(NO3)2 + Fe2(SO4)3 = BaSO4 + Fe(NO3)3 3) реакция замещения 2Al + 3H2SO4(разб. ) = Al2(SO4)3 + 3H2↑ 4) реакция соединения P2O5 + 3H2O = 2H3PO4
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