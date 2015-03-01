Найдите значение выражения (2целых1/3-155/27)÷1целая19/27 срочно плиз
Математика
Найдите значение выражения (2целых1/3-155/27)÷1целая19/27 срочно плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2 1/3 - 155/27) ÷ 1 19/27= -2 2 1/3 - 155/27= 7/3-155/27=(7*9-155)/27=-92/27 -92/27 ÷ 1 19/27=-92/27÷ 46/27=-92/46=-2 Ответ: -2
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