Папа Коли работает в автобусном парке. Он задал сыну такую задачку. В двух городс??их автопарках 186 автобусов. Причём в первом — на 38 больше, чем во втором. В первом автопарке 3/4 всех автобусов — новые. Сколько новых автоб...
Математика
Папа Коли работает в автобусном парке. Он задал сыну такую задачку. В двух городс??их автопарках 186 автобусов. Причём в первом — на 38 больше, чем во втором. В первом автопарке 3/4 всех автобусов — новые. Сколько новых автобусов в первом автопарке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть во втором автопарке - х авт. Тогда в первом - (х+38) авт. Зная, что всего в двух автопарках 186 автобусов, составляем уравнение: х+(х+38)=186 2х +38 = 186 2х = 186 - 38 2х = 148 х=74 (авт) - во втором автопарке 1) 74+38=112 (авт) - в первом Теперь найдем 3/4 от 112 2) 112:4*3 = 84 (авт) - новые.
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