Папа Коли работает в автобусном парке. Он задал сыну такую задачку. В двух городс??их автопарках 186 автобусов. Причём в первом — на 38 больше, чем во втором. В первом автопарке 3/4 всех автобусов — новые. Сколько новых автоб...

Математика

Папа Коли работает в автобусном парке. Он задал сыну такую задачку. В двух городс??их автопарках 186 автобусов. Причём в первом — на 38 больше, чем во втором. В первом автопарке 3/4 всех автобусов — новые. Сколько новых автобусов в первом автопарке?

Автор: Гость