Номер 245 помогите пожалуйста!Даю 60 баллов !

Математика
Номер 245 помогите пожалуйста!Даю 60 баллов !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) при m=-1;    -7/8m-1=-7/8*(-1)-1=7/8-1=7/8-8/8=-1/8 2) при m=4/7    -7/8m-1=-7/8*4/7-1=-1/2-1=-1 1/2 3) при m=-0,56    -7/8m-1=-7/8*(-0,56)-1=0,49-1=-0,51
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