Номер 245 помогите пожалуйста!Даю 60 баллов !

Гость: Гость:

1) при m=-1; -7/8m-1=-7/8*(-1)-1=7/8-1=7/8-8/8=-1/8 2) при m=4/7 -7/8m-1=-7/8*4/7-1=-1/2-1=-1 1/2 3) при m=-0,56 -7/8m-1=-7/8*(-0,56)-1=0,49-1=-0,51