Помогите пожалуйста.Задали проект по Английскому. Можете написать маленький текст 4-6 предложений про флаг Англии (не Великобритании)Думаю вы поможете (не используя переводчик.) Даю 35 баллов.

Национальный флаг Англии представляет собой белое полотнище с красным прямым крестом Святого Георгия, который считается небесным покровителем англичан. Официальные пропорции флага — 3:5, ширина линий красного креста составляет 1\5 от ширины полотна. Первое упоминание флага Англии с Георгиевским крестом относится к 1545 году.Крест Святого Георгия является одной из первых известных эмблем Англии. Он стал английским символом в Средневековье, во время Крестовых походов.Святой Георгий стал покровителем Англии в ХІІІ веке. Существует теория, что Крест стал использоваться, как национальная эмблема (но не флаг), в ходе Уэльской войны 1275 года.Есть мнение, что Крест был принят Англией для наделения флота особой символикой. Английский монарх Ричард Львиное Сердце изначально выбрал в качестве покровителя Святого Георгия. Потом английские суда поднимали белый флаг с красным крестом, чтобы извлечь выгоду определённую: когда-то Крест был символом Генуи, и Англия таким образом подпадала под протекторат мощного флота. The national flag of England is a white flag with a red direct cross of St. George, considered the patron Saint of the English. The official proportions of the flag is 3:5, the width of the lines of the red cross is 1\5 of the width of the canvas. The first mention of the flag of England with the George cross refers to 1545.The cross of St. George is one of the earliest known emblems of England. He became a British symbol in the middle Ages, during the Crusades. Saint George became the patron Saint of England in the THIRTEENTH century. There is a theory that the Cross was used as the national emblem (but not the flag), during the Welsh war of 1275. It is believed that the Cross was adopted by England to grant the Navy special symbols. English monarch Richard the lion Heart originally chose as patron St. George. Then the English court raised the white flag with the red cross, to benefit certain: once the cross was the symbol of Genoa, and England thus fell under the protectorate of a powerful fleet.