Помогите написать миниатюрную сказку ( надо использовать в сказке как больше неопределенных и вопросительных местоимений)

Гость: Гость:

Жил когда-то где-то кто-то. И куда-то он ходил. Там он повстречал кого-то. И кому-то нагрубил. Этот кто-то отчего-то что-то в руки где-то взял. И чему-то для чего-то он же что-то там сказал. Кто там был? Кого ругали? Что ответил кто-то там? Где кого-то испугали? Кто кому чего не дал? Только где-то отчего-то добрый злого победил. И кого-то где-то кто то стать хорошим убедил. Сказка-ложь. Да в ней, чего-то интересно ведь кому. Прочитаешь где-то что-то - лучше сердцу и уму!