Помогите написать миниатюрную сказку ( надо использовать в сказке как больше неопределенных и вопросительных местоимений)
Русский язык
Помогите написать миниатюрную сказку ( надо использовать в сказке как больше неопределенных и вопросительных местоимений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил когда-то где-то кто-то. И куда-то он ходил. Там он повстречал кого-то. И кому-то нагрубил. Этот кто-то отчего-то что-то в руки где-то взял. И чему-то для чего-то он же что-то там сказал. Кто там был? Кого ругали? Что ответил кто-то там? Где кого-то испугали? Кто кому чего не дал? Только где-то отчего-то добрый злого победил. И кого-то где-то кто то стать хорошим убедил. Сказка-ложь. Да в ней, чего-то интересно ведь кому. Прочитаешь где-то что-то - лучше сердцу и уму!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши,определи падежи и выдели окончания прилагательных. На зад...... стенке, без го??яч... сосиски. у пригож... девушки, в лишн... пачке, к настоя...
Математика
Папа Коли работает в автобусном парке. Он задал сыну такую задачку. В двух городс??их автопарках 186 автобусов. Причём в первом — на 38 больше, ч...