В доме 200 квартир однокомнатных на 20 штук меньше чем 2 комнатных но на 30 штук больше чем трехкомнатных Сколько в доме трехкомнатных квартир

Математика

В доме 200 квартир однокомнатных на 20 штук меньше чем 2 комнатных но на 30 штук больше чем трехкомнатных Сколько в доме трехкомнатных квартир

Автор: Гость