В доме 200 квартир однокомнатных на 20 штук меньше чем 2 комнатных но на 30 штук больше чем трехкомнатных Сколько в доме трехкомнатных квартир
Математика
В доме 200 квартир однокомнатных на 20 штук меньше чем 2 комнатных но на 30 штук больше чем трехкомнатных Сколько в доме трехкомнатных квартир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 3-хкомнатных х + 20 - 2-х комнатные х +30 - 1-окомнатные х + х + 20 + х + 30 = 200 3х + 50 = 200 3х = 200 - 50 3х = 150 х = 150 / 3 х = 50 - трёхкомнатных квартир 50 + 20 = 70 квартир двухкомнатные 50 + 30 = 80 квартир однокомнатные ПРОВЕРКА 50+ 70 + 80 = 200 200 = 200 оТВЕТ 50, 70, 80
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