1.Почему большинство учёных считают,что автотрофы не были первыми организмами на ??емле? 2.Охарактеризуйте способ получения первыми гетеротрофами необходимй им энергии. 3.Какие условия были необходами для появления автотрофов...

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1) существует такая идея, что изначально все организмы простейшие и прочие плавали в так называемом "бульоне" это жидкость в которой есть все вещества которые нужны для существования (Автотро́фы — организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических.)так что получается что это не автотрофы, а гетеротрофы 2)гетеротрофы - организмы питающиеся готовыми веществами гетеротроф это банально кролик он кушает травку извлекая из нее энергию 3)нужен свет автотрофы это растения с помощью солнечного света они извлекают энергию 4)так же идет различие автотрофы извлекают сами для себя полезные вещества, а гетеротрофы питаются готовыми веществами 5)благодаря автотрофам а в частности фотосинтезу возникла атмосфера 6)рассмотрим пищевую цепь травка-заяц-волк-грибы травка получает энергию из земли и солнца заяц ест травку происходит переход энергии от травки к зайцу волк ест зайца переход энергии от зайца к волку грибы разлагают труп волка и отдают все в землю и цикл начинается с начала где травка получает энергию из земли и солнца при этом всем цикле происходит образование горных пород банально появляются новые слои земли