1.Почему большинство учёных считают,что автотрофы не были первыми организмами на ??емле? 2.Охарактеризуйте способ получения первыми гетеротрофами необходимй им энергии. 3.Какие условия были необходами для появления автотрофов...
Биология
1.Почему большинство учёных считают,что автотрофы не были первыми организмами на ??емле? 2.Охарактеризуйте способ получения первыми гетеротрофами необходимй им энергии. 3.Какие условия были необходами для появления автотрофов? 4.Чем различаются способы получения энергии. 5.Появление какого процесса обеспечивалои возникновение биосферы Земли? 6.Объясните,на каком основании биологический круговорот веществ называют важнейшим геологическим фактором.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) существует такая идея, что изначально все организмы простейшие и прочие плавали в так называемом "бульоне" это жидкость в которой есть все вещества которые нужны для существования (Автотро́фы — организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических.)так что получается что это не автотрофы, а гетеротрофы 2)гетеротрофы - организмы питающиеся готовыми веществами гетеротроф это банально кролик он кушает травку извлекая из нее энергию 3)нужен свет автотрофы это растения с помощью солнечного света они извлекают энергию 4)так же идет различие автотрофы извлекают сами для себя полезные вещества, а гетеротрофы питаются готовыми веществами 5)благодаря автотрофам а в частности фотосинтезу возникла атмосфера 6)рассмотрим пищевую цепь травка-заяц-волк-грибы травка получает энергию из земли и солнца заяц ест травку происходит переход энергии от травки к зайцу волк ест зайца переход энергии от зайца к волку грибы разлагают труп волка и отдают все в землю и цикл начинается с начала где травка получает энергию из земли и солнца при этом всем цикле происходит образование горных пород банально появляются новые слои земли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В доме 200 квартир однокомнатных на 20 штук меньше чем 2 комнатных но на 30 штук больше чем трехкомнатных Сколько в доме трехкомнатных квартир
Русский язык