1. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y — тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую...

Обществознание

1. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y — тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия. 1) назначение руководителей органов исполнительной власти 2) пресечение нарушений общественного порядка 3) свободные выборы на альтернативной основе 4) проведение политических репрессий Черты сходства Черты различия 2. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав (свобод), к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД) 1. право на участие в управлении делами государства 2. право на неприкосновенность личной жизни 3. право на отдых 4. право избирать и быть избранным 5. право на охрану здоровья и медицинскую помощь Запишите в таблицу А Б В Г Д 3. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой (А) Социальный статус характеризует положение человека в обществе. (Б) Человек имеет возможность изменять свой статус. (В) Вероятно, одна из основных причин продвижения по социальной лестнице заключается в том, что человек хочет занять более престижную позицию в обществе. Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. А Б В 1) гражданские (личные) 2) политические 3) социально-экономические

Автор: Гость