Обществознание 5 класс, поработать над поектом" Творчество в науке и искусстве" на тему: " Автомобиль будущего: каким он будет?"
Обществознание
Обществознание 5 класс, поработать над поектом" Творчество в науке и искусстве" на тему: " Автомобиль будущего: каким он будет?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивым новые марки авто может и летать быстро ехать употреблять немногое количество бензина
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