Обществознание 5 класс, поработать над поектом" Творчество в науке и искусстве" на тему: " Автомобиль будущего: каким он будет?"

Обществознание

Обществознание 5 класс, поработать над поектом" Творчество в науке и искусстве" на тему: " Автомобиль будущего: каким он будет?"

Автор: Гость