Сумма периметров двух подобных многоугольниеов равна 7.8м . меньшая сторона одного многоугольника равна 1.2дм а меньшая сторона другого 1.4дм. найди периметры многоугольников

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Отношение периметров многоугольников такое же, как отношение их сторон. k=1,2:1,4 Пусть периметр одного многоугольника будет х. Тогда второго - 7,8-х Из подобия следует? (7,8-х):х=1,4:1,2⇒ 2,6х=9,36 х=3,6 - периметр меньшего многоугольника 7,8-3,6=4,2 - периметр большего многоугольника.