Почему кокакола зеро не тонет в воде
Химия
Почему кокакола зеро не тонет в воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В кока коле зеро нет сахара, поэтому её масса легче
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