В массиве из 15 целых чисел найти сумму минимального и максимального элементов
Информатика
В массиве из 15 целых чисел найти сумму минимального и максимального элементов
Ответ(ы) на вопрос:
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// PascalABC.NET 3.1, сборка 1192 от 07.03.2016 begin var a:=ArrRandom(15,-10,20); a.Println; Writeln('min+max=',a.Min+a.Max) end. Тестовое решение: 6 0 6 16 5 20 -5 -3 16 15 -4 8 -7 -8 17 min+max=12
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