Помогите надо сделать проект на тему Землетрясения и вулканы

География
Помогите надо сделать проект на тему Землетрясения и вулканы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вулканы» Земная кора состоит из нескольких твердых литосферных плит, располагающихся на слое мантии. Из-за процессов, происходящих в мантии, литосферные плиты двигаются со скоростью примерно 2-3 см в год. На границах литосферных плит образуются глубокие разломы, которые называются рифтами. Это — наиболее неспокойные зоны земной коры, именно здесь происходят землетрясения, извержения вулканов. Такие зоны называются сейсмически активными. Выделяют три крупные сейсмически активные зоны: 1) тихоокеанское кольцо, зона проходит вдоль побережья Тихого океана; 2) средиземноморско-индонезийский пояс; 3) атлантический пояс. 
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