Почему электроны не могут находиться в состоянии покоя?

Физика
Почему электроны не могут находиться в состоянии покоя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы они были в состоянии покоя, они бы "упали" на ядро атома
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