Нужно составить предложение со словосочетанием "по глубокому оврагу".
Русский язык
Нужно составить предложение со словосочетанием "по глубокому оврагу".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиса игриво ходит по голубому оврагу
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