Основные идейные направления русской интеллигенции в конце 19 века

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С середины 19 в. и до его конца можно назвать следующие общественные движения: 1) консерваторы (идеи Уварова) 2) либералы (идеи славянофилов и западников) 3) революционные демократы (Белинский, Чернышевский) 4) социал-утописты (Герцен) 5) Народники ("Земля и воля", "Черный передел" и т.д.) 6)Рабочее движение (марксизм: легальный и ортодоксальный)