С любым корнем с суффексам ят с окончанием ами
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С любым корнем с суффексам ят с окончанием ами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребятами, жеребятами, ягнятами, утятами, котятами, цыплятами...
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