С любым корнем с суффексам ят с окончанием ами

Русский язык
С любым корнем с суффексам ят с окончанием ами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребятами, жеребятами, ягнятами, утятами, котятами, цыплятами...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста решите 4. Цена товара повысилась с 92 руб. до 110,4 руб. На сколько проценто?? повысилась цена товара?
Ответить
Русский язык
Нужно составить предложение со словосочетанием "по глубокому оврагу".
Ответить
Физика
Почему электроны не могут находиться в состоянии покоя?
Ответить
Физика
Изготовили куб массой 0,15кг. Площадь всей поверхности куба равна 120см квадратных. Определите плотность материала из которого изготовили куб
Ответить
География
Помогите надо сделать проект на тему Землетрясения и вулканы
Ответить