Реши уравнения 0,7251:а+0,83=25 5,26-4,95:c=4,16
Математика
Реши уравнения 0,7251:а+0,83=25 5,26-4,95:c=4,16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,7251:а+0,83=250,7251:а=25-0,830,7251:а=24,17а=0,7251:24,17а=0,03__________________________5,26-4,95:с=4,164,95:с=5,26-4,164,95:с=1,1с=4,95:1,1с=4,5
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