Выпиши слово с прелогами Ленивое солнце всё еще спит.Деревья раскачивают свои вершины. Темнота заползает под кусты,залезает в ямки.

Русский язык

Выпиши слово с прелогами Ленивое солнце всё еще спит.Деревья раскачивают свои вершины. Темнота заползает под кусты,залезает в ямки.

Автор: Гость