Что такое технополис Какое значение будут иметь технополисы при переходе России ?? постиндустриальном обществе

География
Что такое технополис Какое значение будут иметь технополисы при переходе России ?? постиндустриальном обществе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТЕХНОПОЛИС - одна из форм свободной экономической зоны, призванная активизировать инновационный процесс с помощью региональных центров по разработке и производственному освоению продукции высокого технического уровня. Многопрофильная деятельность Т. основывается на формировании и осуществлении с участием государства проектов фундаментальных и прикладных исследований с их последующей промышленной утилизацией (с использованием научно-промышленного парка).
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