Что такое технополис Какое значение будут иметь технополисы при переходе России ?? постиндустриальном обществе
География
Что такое технополис Какое значение будут иметь технополисы при переходе России ?? постиндустриальном обществе
Ответ(ы) на вопрос:
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ТЕХНОПОЛИС - одна из форм свободной экономической зоны, призванная активизировать инновационный процесс с помощью региональных центров по разработке и производственному освоению продукции высокого технического уровня. Многопрофильная деятельность Т. основывается на формировании и осуществлении с участием государства проектов фундаментальных и прикладных исследований с их последующей промышленной утилизацией (с использованием научно-промышленного парка).
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