Что такое Великая переселения народов и каковы его результаты
История
Что такое Великая переселения народов и каковы его результаты
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Гость:
Великое пернселение народов - историческо - сложившиеся ступень. Когда расширяются Средневековые города, страны переселяются на новые земли, расгиряются. После чего наступила новый хронологический период истории - Новая истори ( тоесть следствие переселения)
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