План на сообщение Аристотель-великий естествоиспытатель.Помогите пожалуйста только можно план а не текс заранее спасибо

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Сообщение на тему Аристотель-великий естествоиспытатель план Аристотель (384 - 323 до Р.Х.) - древнегреческий философ и ученый-натуралист. Биография Аристотеля известна в самых общих чертах. Родился в селении Стагире в Халкидике, из-за чего нередко его называют Стагиритом. Отцом его был врач Никомах, который возводил свой род к мифическому богу-целителю Асклепию и был автором многих сочинений по медицине. Семнадцати лет, в 367 г. А. отправился в Афины и поступил слушателем в платоновскую Академию, а затем преподавал в ней. В 347 г. после смерти Платона наступили годы странствий. В 343 г. А. был приглашен македонским царем Филиппом воспитателем к 13-летнему Александру. После воцарения того вскоре возвратился в Афины, где основал школу, которая стала называться Лицеем, поскольку она соседствовала с храмом Аполлона Лицейского. Особенность школы состояла в форме занятий, которые проходили на открытом воздухе, во время прогулок по тенистым дорожкам Лицея. Поэтому школу А. и его последователей стали называть перипатетиками (прогуливающимися). Во второй период своего пребывания в Афинах А. написал свои важнейшие труды по философии и естествознанию. Покровительство македонского двора позволила ему собрать большую библиотеку, откуда он черпал сведения для обработки. Однако эта же близость вызвала обвинения против А., когда Афины восстали против македонских правителей. Ему пришлось бежать в Халкиду на о. Эвбея. Здесь он и умер, оставив дочь Пифию и сына Никомаха.