Что такое загон ???????

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Что такое загон ???????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Место на выгоне или пастбище, огороженное жердневой  изгородью, куда загоняют домашний  скот, чаще лошадей и  коров, предназначенное для отдыха и дополнительной подкормки.
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