Что такое загон ???????
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Что такое загон ???????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Место на выгоне или пастбище, огороженное жердневой изгородью, куда загоняют домашний скот, чаще лошадей и коров, предназначенное для отдыха и дополнительной подкормки.
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