Что такое "зиккурат" и почему наши мугамы сравнивают с зиккуратом? Помогите пожа??аааалуйста Заранее спасибо
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Что такое "зиккурат" и почему наши мугамы сравнивают с зиккуратом? Помогите пожа??аааалуйста Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Присуще древнешумерсой архитектуре 3-,5-,7-ступенчатые храмы назывались Зиккурат.На самой верхней ступени Зиккурата,который с увеличением высоты все больше суживался,распологалась молельня.Строение азербайджанских мугамом тоже подобно Зиккурату.Так,каждая новая часть на одну ступень выше предыдущей
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