Что такое "зиккурат" и почему наши мугамы сравнивают с зиккуратом? Помогите пожа??аааалуйста Заранее спасибо

Музыка

Что такое "зиккурат" и почему наши мугамы сравнивают с зиккуратом? Помогите пожа??аааалуйста Заранее спасибо

Автор: Гость