Что тяжелее 6/8 кг воды или 3/4 кг льда
Математика
Что тяжелее 6/8 кг воды или 3/4 кг льда
Ответ(ы):
Гость:
Лёд больше потому что он тяжелей чем вода
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