Что токое всколыхавшимися

Литература
Что токое всколыхавшимися
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит колышаться, например трава от ветра колышется( качается)
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