Что токое всколыхавшимися
Литература
Что токое всколыхавшимися
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит колышаться, например трава от ветра колышется( качается)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Текст "Кусок хлеба" На обочине тротуара лежал кусок хлеба. С аппетитной корочкой, с румяным нежным изломом. Казалось, хлеб ещё дышит тёплым арома...
Русский язык
Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские в??тные штаны и стеганку. Синтаксический разбор!
Русский язык
Имеющий сходство с кем-, чем-либо, напоминающий кого-, что-либо нужно угадать плиз помогите уже как полчаса думаю не могу
Английский язык