Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские в??тные штаны и стеганку. Синтаксический разбор!
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Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские в??тные штаны и стеганку. Синтаксический разбор!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, следует отметить, что это сложноподчиненное предложение. Это нужно для создания схемы, которая выглядит примерно так: [так],(что),(что однородный и однородный). Солнце, я - подлежащие (сущ., мест.) светило, пожалел, надел - сказуемые (глаголы) горячо - обстоятельство ( нареч) уже в данном контексте частица о - предлог и, что- союз штаны, стеганку - дополнение (существительные) солдатские, ватные - определения (прилагательные)
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