Помогите решить задачу: Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев. Сколько рулонов пойдёт на оклеивание стен в комнате если для неё нужно в 4 раза больше обоев чем для коридора?
Математика
Помогите решить задачу: Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев. Сколько рулонов пойдёт на оклеивание стен в комнате если для неё нужно в 4 раза больше обоев чем для коридора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+4=5 ( частей ) 25:5=5( рулонов ) на коридор 5*4=20 ( рулонов ) потребуется
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