Помогите решить задачу: Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев. Сколько рулонов пойдёт на оклеивание стен в комнате если для неё нужно в 4 раза больше обоев чем для коридора?

Математика

Помогите решить задачу: Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев. Сколько рулонов пойдёт на оклеивание стен в комнате если для неё нужно в 4 раза больше обоев чем для коридора?

Автор: Гость