Известно что х1 и х2 корни уравнения х^2 -9х+11=0. Не решая уравнения, найдите значения ??ыражения: х1^2+х2^2

Гость: Гость:

Х^2 -9х +11=0 По теореме Виета Х1+ х2=9 возведём обе части в квадрат (Х1)^2 +2х1*х2+(х2)^2= 81 Х1*х2=11 тоже по теореме Виета умножим обе части на 2 2х1*х2=22 и подставим в первое, получим (Х1)^2 + 22+ (х2)^2= 81 (Х1)^2 + (х2)^2=81-22 (Х1)^2 + (х2)^2= 59