Значение слов в стихоиворении бородино 1.Рукопашный 2.Полковник 3.Булат 4.Бусурманы 5.Мундир 6.Квартира

Литература
Значение слов в стихоиворении бородино 1.Рукопашный 2.Полковник 3.Булат 4.Бусурманы 5.Мундир 6.Квартира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рукопашный-бой руками, без каких-либо предметов полковник-офицерское звание булат-стальной клинок, меч бусурманы- иноземцы мундир- военная или гражданская квартира- место расположения войск
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